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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:23 م
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صور.. نقيب أطباء مصر يُكرم أبطال مستشفى الحسين الجامعى بالورود

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:59 م
صور.. نقيب أطباء مصر يُكرم أبطال مستشفى الحسين الجامعى بالورود أطباء وتمريض مستشفى الحسين الجامعى
كتب لؤى على
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أعلن الدكتور حسين خيرى، نقيب أطباء مصر، أن ما قام به أبناء مستشفى الحسين الجامعى التابع لكلية طب البنين جامعة الأزهر يعد إنجازا بكل المقاييس.
 
جاء ذلك خلال مشاركته فى إحتفالية تكريم أطباء وتمريض وعمال مستشفى الحسين الجامعى ، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة، والدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب، ووكلاء الكلية الدكتور مجدى الدهشان، والدكتور محمود صديق، ومدير عام مستشفى الحسين الجامعى.
 
وأضاف "خيرى": "أنا فخور بكم"، ما فعلتموه سيمفونية سوف يسجلها التاريخ بحروف من نور".
 
جدير بالذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر، إضافة لنقابة أطباء القاهرة شاركت فى التكريم من خلال إهداء أبطال مستشفى الحسين الجامعى بوكهيين من الورود مكتوب عليها "شكر وتقدير من نقابة الاطباء لادارة مستشفى الحسين الجامعى وأطباء وتمرض وعمال المستشفى لدورهم الإنسانى الرائع فى إنقاذ المرضى أثناء الحريق الذى اندلع السبت الماضى فى أحد مدرجات الطابق الرابع بالمبنى الجديد".
 
اطباء وتمريض مستشفى الحسين الجامعى (1)
 
اطباء وتمريض مستشفى الحسين الجامعى (2)
 
اطباء وتمريض مستشفى الحسين الجامعى (3)
 
اطباء وتمريض مستشفى الحسين الجامعى (4)
 
اطباء وتمريض مستشفى الحسين الجامعى (5)
 
اطباء وتمريض مستشفى الحسين الجامعى (6)
 

 


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