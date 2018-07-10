صور.. مسلحون يقتحمون كنيسة فى نيكاراجوا ويهاجمون الأساقفة بالخارج

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

اقتحم مسلحون أمس الاثنين، كنيسة سان سيباستيان فى ديريامبا، بنيكاراجوا ، فيما حاصر مؤيدو الرئيس دانييل أورتيجا الأساقفة الذين كانوا قد وصلوا فى وقت سابق إلى ديريامبا.

وتعرض الكاهن الكاثوليكى إدوين رومان للهجوم من قبل شباب الكنيسة الموالين للحكومة، مضايقة الأساقفة الكاثوليك الرومان خارج الكنيسة.

وجاء الهجوم بعد يوم من قتل قوات الأمن 14 شخصا على الأقل فى منطقتى ديريامبا وجينوتيب على بعد 20 كيلومترا من معقل ماسايا المعارض جنوب شرق البلاد.

ودهمت قوات حكومية ولا سيما عناصر من مكافحة الشغب وعناصر شبه عسكريين مدينتَى ديريامبا وجينوتيبى من أجل إزالة حواجز أقامها معارضون.

وقالت رئيسة المركز النيكاراجوى لحقوق الإنسان فيلما نونيز لوكالة فرانس برس إن "الأمر كان مرعبًا، هناك 14 قتيلا على الأقل، هذا العدد يشمل عنصرا على الأقل من قوات مكافحة الشغب وعنصرا من القوات شبه العسكرية واثنين من رجال الشرطة".



مسلحون يقتحمون كنيسة



جانب من اقتحام مسلحون كنيسة



المسلحون داخل الكنيسة



إشهار الأسلحة فى كنيسة



جانب من الاشتباكات داخل الكنيسة



تواجد المسلحون بالكنيسة



جانب من تواجد المسلحون خارج الكنيسة



منع الأساقفة من الدخول



تواجد المسلحون خارج الكنيسة