صور.. كيم جونج أون يتفقد مقاطعة سامجيون بكوريا الشمالية

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمس الاثنين، مقاطعة سامجيون، حيث تفقد مزرعة تشونجهونج، و مواقع بناء المنازل و مصنع لإنتاج مساحيق البطاطس.

وتحتوى مقاطعة سامجيون على مناطق سياحية مفتوحة للأجانب فى حى العمال موبونج بالقرب من جبل بيكدو، حيث سميت باسم منطقة موبونج الخاصة للجولات الدولية، لتكون منطقة سياحية مفتوحة للأجانب، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.

ويعد الحة الواقع بإقليم ريانج جانج، منطقة جيدة للسياحية لاحتوائه على المرافق الضرورية لذلك، كذلك وجود مطار عسكرى بالقرب من المقاطعة، مما يحسن سبل الوصول إلى المنطقة.



زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون



زعيم كوريا الشمالية يتفقد موقع بناء منازل



زعيم كوريا الشمالية يتفقد المدينة



جانب من تفقد زعيم كوريا الشمالية



كيم جونج أون داخل مزرعة



كيم جونج أون يتفقد مصنع لإنتاج مساحيق البطاطس



كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية



جانب من تواجد زعيم كوريا الشمالية بالمدينة



زعيم كوريا الشمالية داخل المصع