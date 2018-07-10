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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:53 ص
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صور.. سلطات تايلاند تواصل إنقاذ المتبقين من أطفال الكهف

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:25 ص
صور.. سلطات تايلاند تواصل إنقاذ المتبقين من أطفال الكهف انقاذ اطفال تايلاند
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
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تواصل سلطات تايلاند اليوم الثلاثاء، إنقاذ المتبقين من أطفال كهف ثام لوانج بعد أن غمرته الفيضانات فى إقليم تشيانج لمدة أسبوعين.

وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت من إخراج 8 من الأطفال الـ 12 العالقين مع مدربهم داخل الكهف، حيث بدأت طائرات الهليكوبتر فى نقل الأطفال الذين خرجوا فى حقل قرب الكهف.

ويأتى ذلك، مع إعلان قائد عملية الإنقاذ، نارونجساك أوسوتاناكورن، بدء عملية إخراج الصبية من الكهف فى الساعة العاشرة صباح أمس بالتوقيت المحلى.

ويسعى 13 غواصا أجنبيا و5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إلى إخراج الأطفال، الذين لا يجيدون السباحة، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه فى مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضى.

عمليات الإنقاذ فى تايلاند
عمليات الإنقاذ فى تايلاند

 

محاولات رجال الإنقاذ
محاولات رجال الإنقاذ

 

جانب من عمل رجال الإنقاذ
جانب من عمل رجال الإنقاذ

 

رجال الإنقاذ فى تايلاند
رجال الإنقاذ فى تايلاند

 

انتشار مكثف للبحرية التايلاندية بموقع الكهف
انتشار مكثف للبحرية التايلاندية بموقع الكهف

 

جانب من موقع الكهف
جانب من موقع الكهف

 

موقع إنقاذ الأطفال
موقع إنقاذ الأطفال

 

جانب من محولات البحرية التايلاندية
جانب من محولات البحرية التايلاندية

 

البحرية التايلاندية
البحرية التايلاندية

 

جانب من تواجد البحرية التايلاندية
جانب من تواجد البحرية التايلاندية

 

جانب من البحرية التايلاندية
جانب من البحرية التايلاندية

 

أقارب أطفال الكهف
أقارب أطفال الكهف

 


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