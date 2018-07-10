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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:37 م
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صور.. سلاح الجو البريطانى يغطى سماء لندن احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسه

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:03 م
صور.. سلاح الجو البريطانى يغطى سماء لندن احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسه سلاح الجو البريطانى
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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قام سلاح الجو البريطانى، اليوم الثلاثاء بعروض عسكرية وفنية فى سماء لندن احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وحضرت الملكة إليزابيث، قداسا بكنيسة "ويستمنستر آبى"، فى وسط العاصمة البريطانية لندن احتفالا بالذكرى المئوية، وسط حضور عدد من المسئولين بالإضافة إلى أفراد الأسرة المالكة، على رأسهم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، وكذلك ولى العهد البريطانى، الأمير تشارلز.

وقد تأسس سلاح الجو البريطانى فى عام 1918، ككيان منفصل عن الجيش البريطانى، ليصبح أول سلاح جوى مستقل فى العالم.

ويشهد الاحتفال عروضا عسكرية تشارك فيها عدة طائرات من سلاح الجو البريطانى، كما  سيقيم تشارلز وزوجته كاميلا وويليام وشقيقه الأمير هارى وزوجته ميجان حفل استقبال فى قصر باكنجهام لجنود سلاح الجو الملكى وزوجاتهم.

العائلة الملكية فى بريطانيا
العائلة الملكية فى بريطانيا

 

 
القوات الجوية
القوات الجوية

 

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

 

تريزا ماى
تريزا ماى

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

حضور الملكة إليزابيث
حضور الملكة إليزابيث

 

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى
رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى

 

طائرات سلاح الجو البريطانى
طائرات سلاح الجو البريطانى

 

عرض القوات الجوية البريطانية
عرض القوات الجوية البريطانية

 

عروض جوية خلال الاحتفال
عروض جوية خلال الاحتفال

 

عروض جوية (2)
عروض جوية 

 

عروض جوية
عروض جوية

 

عروض عسكرية (2)
عروض عسكرية 

 

عروض عسكرية
عروض عسكرية

 

مشاركة الملكة إليزابيث
مشاركة الملكة إليزابيث
 

الأمير هارى وميجان ماركل
الأمير هارى وميجان ماركل


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