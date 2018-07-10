video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ترامب يعين القاضى المحافظ بريت كافانو عضوا فى المحكمة العليا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:54 ص
صور.. ترامب يعين القاضى المحافظ بريت كافانو عضوا فى المحكمة العليا ترحيب ترامب بالقاضى بريت كافانو
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاثنين، تعيين القاضى المحافظ جدا بريت كافانو عضوا فى المحكمة العليا، فى خطوة من شأنها أن تكرّس هيمنة المحافظين على أعلى هيئة قضائية فى البلاد تفصل خصوصا فى المسائل الاساسية التى ينقسم حولها المجتمع الأمريكى.

 

وقال ترامب فى تصريح فى البيت الأبيض "يسرنى ويشرّفنى هذا المساء أن أعلن أننى أعيّن فى المحكمة العليا بريت كافانو"، القاضى الذى "يتمتع بمؤهلات لا تشوبها شائبة، وبمميزات لا نظير لها، وبالتزام مُثبت بالمساواة فى العدالة بحسب ما يمليه القانون".

 

وأضاف الرئيس "ليس هناك أحد فى أمريكا مؤهل أكثر منه لتولى هذا المنصب وليس هناك أيضا أحد يستحقه أكثر منه"، مناشدا مجلس الشيوخ الموافقة على هذا التعيين بسرعة.

 

وكافانو الذى كان مستشارا قانونيا للرئيس الجمهورى الأسبق جورج بوش الابن، بدأ مسيرته فى السلك القضائى مساعدا لانطونى كينيدى الذى فاجأ الجميع فى يونيو الفائت بقراره التقاعد من منصبه فى المحكمة العليا، علما بأن أعضاء هذه الهيئة يمكنهم أن يظلوا فى مناصبهم لمدى الحياة.

 

وكان القاضى كينيدى يمثل فى المحكمة العليا بيضة القبان، إذ يصوّت حينا مع المحافظين وحينا آخر مع الليبراليين فيرجح بصوته كفة احد الطرفين المتساويين فى عدد الاصوات فى هذه الهيئة، وبقراره التقاعد من منصبه منح كينيدى الرئيس الجمهورى فرصة لترجيح كفة المحافظين فى اعلى هيئة قضائية فى البلاد.

 

وأصبح كافانو منذ حوالى عقد من الزمن قاضيا فى محكمة الاستئناف فى واشنطن، الهيئة التى تنظر فى ملفات مهمة للغاية وتعتبر بالتإلى فى نظر كثيرين جسرا للعبور الى عضوية المحكمة العليا.

 

وبين القاضيين بريت كافانو وأنطونى كينيدى فارق فى السن يناهز 30 عاما، وفى حال وافق مجلس الشيوخ على قرار ترامب تعيينه فى المحكمة العليا سيصبح كافانو عندها فى سن 53 عاما احد اصغر القضاة الذين ينضمون الى المؤسسة المولجة السهر على دستورية القوانين فى الولايات المتحدة.

 

وكافانو الذى تخرّج من جامعة يال المرموقة هو كاثوليكى يمارس معتقداته الدينية بانتظام وينشط كذلك فى العديد من المنظمات الدينية.

ترامب والقاضى المحافظ بريت كافانو
ترامب والقاضى المحافظ بريت كافانو

 

القاضى الأمريكى المحافظ بريت كافانو
القاضى الأمريكى المحافظ بريت كافانو

 

ترحيب ترامب بالقاضى بريت كافانو
ترحيب ترامب بالقاضى بريت كافانو

 

جانب من كلمة القاضى بريت كافانو
جانب من كلمة القاضى بريت كافانو

 

استقبال ترامب للقاضى المحافظ بريت كافانو
استقبال ترامب للقاضى المحافظ بريت كافانو

 

جانب من ترحيب ترامب بالقاضى المحافظ
جانب من ترحيب ترامب بالقاضى المحافظ

 

كلمة القاضى المحافظ بريت كافانو
كلمة القاضى المحافظ بريت كافانو

 

القاضى المحافظ بريت كافانو
القاضى المحافظ بريت كافانو

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب ينتقد فايزر بعد رفعها أسعار أدوية من أول يوليو ويتعهد بالرد

البيت الأبيض: زيارة ترامب إلى بريطانيا ستجرى فى موعدها

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

ترامب

المحكمه العليا الامريكيه




لا تفوتك
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

كأس العالم 2018.. مواجهات إنجلترا ضد كرواتيا التاريخ سلاح "الأسود الثلاثة"

كأس العالم 2018.. مواجهات إنجلترا ضد كرواتيا التاريخ سلاح "الأسود الثلاثة"

أمازون تعلن عن المساعدة بحل أزمة البطالة بإيطاليا بتوفير 1700 فرصة عمل

أمازون تعلن عن المساعدة بحل أزمة البطالة بإيطاليا بتوفير 1700 فرصة عمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة