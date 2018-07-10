صور.. ترامب يعين القاضى المحافظ بريت كافانو عضوا فى المحكمة العليا

واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاثنين، تعيين القاضى المحافظ جدا بريت كافانو عضوا فى المحكمة العليا، فى خطوة من شأنها أن تكرّس هيمنة المحافظين على أعلى هيئة قضائية فى البلاد تفصل خصوصا فى المسائل الاساسية التى ينقسم حولها المجتمع الأمريكى.

وقال ترامب فى تصريح فى البيت الأبيض "يسرنى ويشرّفنى هذا المساء أن أعلن أننى أعيّن فى المحكمة العليا بريت كافانو"، القاضى الذى "يتمتع بمؤهلات لا تشوبها شائبة، وبمميزات لا نظير لها، وبالتزام مُثبت بالمساواة فى العدالة بحسب ما يمليه القانون".

وأضاف الرئيس "ليس هناك أحد فى أمريكا مؤهل أكثر منه لتولى هذا المنصب وليس هناك أيضا أحد يستحقه أكثر منه"، مناشدا مجلس الشيوخ الموافقة على هذا التعيين بسرعة.

وكافانو الذى كان مستشارا قانونيا للرئيس الجمهورى الأسبق جورج بوش الابن، بدأ مسيرته فى السلك القضائى مساعدا لانطونى كينيدى الذى فاجأ الجميع فى يونيو الفائت بقراره التقاعد من منصبه فى المحكمة العليا، علما بأن أعضاء هذه الهيئة يمكنهم أن يظلوا فى مناصبهم لمدى الحياة.

وكان القاضى كينيدى يمثل فى المحكمة العليا بيضة القبان، إذ يصوّت حينا مع المحافظين وحينا آخر مع الليبراليين فيرجح بصوته كفة احد الطرفين المتساويين فى عدد الاصوات فى هذه الهيئة، وبقراره التقاعد من منصبه منح كينيدى الرئيس الجمهورى فرصة لترجيح كفة المحافظين فى اعلى هيئة قضائية فى البلاد.

وأصبح كافانو منذ حوالى عقد من الزمن قاضيا فى محكمة الاستئناف فى واشنطن، الهيئة التى تنظر فى ملفات مهمة للغاية وتعتبر بالتإلى فى نظر كثيرين جسرا للعبور الى عضوية المحكمة العليا.

وبين القاضيين بريت كافانو وأنطونى كينيدى فارق فى السن يناهز 30 عاما، وفى حال وافق مجلس الشيوخ على قرار ترامب تعيينه فى المحكمة العليا سيصبح كافانو عندها فى سن 53 عاما احد اصغر القضاة الذين ينضمون الى المؤسسة المولجة السهر على دستورية القوانين فى الولايات المتحدة.

وكافانو الذى تخرّج من جامعة يال المرموقة هو كاثوليكى يمارس معتقداته الدينية بانتظام وينشط كذلك فى العديد من المنظمات الدينية.



ترامب والقاضى المحافظ بريت كافانو



القاضى الأمريكى المحافظ بريت كافانو



ترحيب ترامب بالقاضى بريت كافانو



جانب من كلمة القاضى بريت كافانو



استقبال ترامب للقاضى المحافظ بريت كافانو



جانب من ترحيب ترامب بالقاضى المحافظ



كلمة القاضى المحافظ بريت كافانو