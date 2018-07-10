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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:28 م
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صور.. انطلاق اليوم الرابع من مهرجان "سان فيرمين" لمصارعة الثيران بإسبانيا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:12 ص
صور.. انطلاق اليوم الرابع من مهرجان "سان فيرمين" لمصارعة الثيران بإسبانيا مهرجان "سان فيرمين" لمصارعة الثيران بإسبانيا
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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يواصل مهرجان مصارعة الثيران فعالياته، اليوم الثلاثاء، فى مدينة بامبلونا الإسبانية، دون تعرض أى شخص للنطح حتى الآن، إلا أن 4 أشخاص كانوا قد نقلوا، أمس الاثنين، إلى المستشفى بعدما سقطوا خلال السباق.

وهذا هو اليوم الرابع لمهرجان سان فيرمين الذى يستمر لمدة أسبوع فى شمال إسبانيا حيث تطارد الثيران فى الشوارع المشاركين الذين يرتدون أوشحة حمراء، وفعاليات المهرجان التى انتهت أمس، كانت سريعة لتنتهى فى دقيقتين و33 ثانية فقط.

ويبدأ ركض الثيران يوميًا فى الساعة 8 صباحا ويستغرق عادة ما بين 3 إلى 5 دقائق، وتُجرى ثمانى جولات من الركض فى المجمل خلال المهرجان الذى ينتهى فى 14 يوليو.

انطلاق اليوم الرابع لمهرجان سان فيرمين فى إسبانيا
انطلاق اليوم الرابع لمهرجان سان فيرمين فى إسبانيا

 

ركض الثيران فى شوارع إسبانيا خلال مهرجان سان فيرمين
ركض الثيران فى شوارع إسبانيا خلال مهرجان سان فيرمين

 

انطلاق مهرجان لمصارعة الثيران فى إسبانيا
انطلاق مهرجان لمصارعة الثيران فى إسبانيا

 

الثيران تطارد المشاركين فى مهرجان سان فيرمين بإسبانيا
الثيران تطارد المشاركين فى مهرجان سان فيرمين بإسبانيا

 

مواطنون إسبان يحتمون بالجدران من قرون الثيران
مواطنون إسبان يحتمون بالجدران من قرون الثيران

 

الثيران تقترب من إصابة المشاركين فى مهرجان سان فيرمين
الثيران تقترب من إصابة المشاركين فى مهرجان سان فيرمين

 

شاب إسبانى يركض بجوار الثيران فى مهرجان سان فيرمين
شاب إسبانى يركض بجوار الثيران فى مهرجان سان فيرمين

 

مطاردة حماسية بين الثيران والمشاركين فى مهرجان سان فيرمين
مطاردة حماسية بين الثيران والمشاركين فى مهرجان سان فيرمين

 

فزع بين المشاركين فى مهرجان سان فيرمين مع اقتراب الثيران
فزع بين المشاركين فى مهرجان سان فيرمين مع اقتراب الثيران

 

مجموعة من الثيران فى شوارع إسبانيا خلال مهرجان سان فيرمين
مجموعة من الثيران فى شوارع إسبانيا خلال مهرجان سان فيرمين

 

مئات المواطنين يتابعون مهرجان سان فيرمين بإسبانيا من الشرفات
مئات المواطنين يتابعون مهرجان سان فيرمين بإسبانيا من الشرفات

 

المشاركون فى مهرجان سان فيرمين يفسحون الطريق للثيران
المشاركون فى مهرجان سان فيرمين يفسحون الطريق للثيران

 

مواطنون يتابعون من الشرفة مهرجان سان فيرمين للثيران بإسبانيا
مواطنون يتابعون من الشرفة مهرجان سان فيرمين للثيران بإسبانيا

 

شباب يتحاشون نطحات الثيران فى مهرجان سان فيرمين بإسبانيا
شباب يتحاشون نطحات الثيران فى مهرجان سان فيرمين بإسبانيا

 

الثيران تطارد الشباب بزيهم وأوشحتهم الحمراء فى شوارع إسبانيا
الثيران تطارد الشباب بزيهم وأوشحتهم الحمراء فى شوارع إسبانيا

 

احتفالات خاصة خلال فعاليات مهرجان سان فيرمين بإسبانيا
احتفالات خاصة خلال فعاليات مهرجان سان فيرمين بإسبانيا

 

رقصات واحتفالات خلال مهرجان سان فيرمين فى إسبانيا
رقصات واحتفالات خلال مهرجان سان فيرمين فى إسبانيا

 

 


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