صور.. المرور يستعد لافتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة

كتب عبد الرحمن سيد

تستعد محافظة الجيزة و إدارة المرور برئاسة اللواء طارق حجاج مدير المرور، لافتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة بعد الانتهاء منها ووضع علامات إرشادية بالطرق المؤدية لمناطق متفرقة بالمحافظة، وبمجرد الانتهاء من بعض التجهيزات النهائية للنفق سيتم افتتاحه خلال أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمنطقة لملاحظة حركة السيارات، وذلك بناء على توجيهات اللواء عصام سعد مساعد الوزير لأمن الجيزة.



الانتهاء من أعمال المرحلة الاولى من النفق

وتنسق إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة برئاسة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة ، مع الشركة المنفذة للأعمال و المحافظة على افتتاح تلك المرحلة بالاتجاه القادم من الجلاء اتجاه ميدان الجيزة بطول 400 متر مع متابعة مستمرة للخدمات المرورية بمحيط الأعمال لسحب أى كثافات تظهر بالطرق المؤدية إلى النفق، مع مراقبة الكاميرات لحركة المرور لمنع التكدسات المرورية، و بمجرد الانتهاء من إنشاء النفق سيحدث طفرة فى حركة السيارات بالمنطقة وتخفيف حدة الزحام بمحيط جامعة القاهرة وشارع النيل السياحى.



جانب من التجهيزات

وستقوم إدارة مرور الجيزة بتدعيم محيط النفق بالخدمات المرورية اللازمة و الأوناش لرفع أى معوقات مرورية أو سيارات انتظار أو أعطال لمركبات، كما سيكون هناك مرحلة أخرى سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة إدارة المرور لحركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان لمتابعة حالة المرور على مدار اليوم بالكامل.



الانتهاء من أعمال المرحلة الاولى من النفق



عمال الشركة المنفذة لنفق النهضة تجرى بعض الاصلاحات



نفق ميدان النهضة اثناء تجهيزه