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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:27 ص
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صور..الرئيس الصينى: نعتزم عقد مؤتمر دولى حول القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:27 ص
صور..الرئيس الصينى: نعتزم عقد مؤتمر دولى حول القضية الفلسطينية الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ) - تصوير (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الصينى شى جين بينج عن عزمه عقد مؤتمر دولى عن القضية الفلسطينية ودعمه لإيجاد حل دائم لها قائم على حل الدولتين و مبادرة السلام العربية التى تعد الأساس لمفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل الخروج من الجمود الحالي.

جاء ذلك فى كلمته التى القاها صباح اليوم فى افتتاح الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون الصينى – العربى .

وقال أن بكين سوف تقدم مساعدة مالية تقدر بقيمة 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادى وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين وأنها سوف تقدم التبرعات أخرى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الاونروا / مشددا على ضرورة العمل على إحلال السلام وتحقيق التنمية فى منطقة الشرق الأوسط من منظور أمنى مشترك واحترام خصوصية الدول والتمسك بالعدل والمساواة .

وأكد أهمية التنمية من أجل تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط والانفتاح والتعاون من أجل تحقيق الكسب المشترك والازدهار لشعوب العربية والصينية مشيرا إلى أن الأمة العربية التى تمتلك الحكمة و خلقت حضارة باهرة تستطيع مواجهة تحديات العصر الحديث.

الرئيسى الصينى وقادة الدول العربية فى بكين
الرئيسى الصينى وقادة الدول العربية فى بكين

 

كلمة رئيس الصين فى المنتدى الصينى العربى
كلمة رئيس الصين فى المنتدى الصينى العربى

 

رئيس الصين وأمير الكويت فى بكين
رئيس الصين وأمير الكويت فى بكين

 

كلمة أمير الكويت فى المنتدى الصينى العربى
كلمة أمير الكويت فى المنتدى الصينى العربى

 

أمير الكويت يشارك فى المنتدى الصينى العربى
أمير الكويت يشارك فى المنتدى الصينى العربى

 

أمير الكويت يحيى الحضور فى المنتدى الصينى العربى
أمير الكويت يحيى الحضور فى المنتدى الصينى العربى

 

وصول الوفود المشاركة فى المنتدى الصينى العربى
وصول الوفود المشاركة فى المنتدى الصينى العربى

 

الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى للمنتدى الصينى العربى
الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى للمنتدى الصينى العربى

 

شى جين بينج خلال المنتدى الصينى العربى
شى جين بينج خلال المنتدى الصينى العربى

 

وزير الخارجية السعودى يصافح رئيس الصين
وزير الخارجية السعودى يصافح رئيس الصين

 

كلمة أحمد أبو الغيط فى المنتدى الصينى العربى
كلمة أحمد أبو الغيط فى المنتدى الصينى العربى

 

كلمة وزير الخارجية السعودى فى المنتدى الصينى العربى
كلمة وزير الخارجية السعودى فى المنتدى الصينى العربى

 

رئيس الصين يصافح أمين عام جامعة الدول العربية
رئيس الصين يصافح أمين عام جامعة الدول العربية

 

وزير الخارجية الفلسطينى خلال المنتدى الصينى العربى
وزير الخارجية الفلسطينى خلال المنتدى الصينى العربى

 

وزير خارجية فلسطين يشارك فى المنتدى الصينى العربى
وزير خارجية فلسطين يشارك فى المنتدى الصينى العربى

 

انطلاق الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى للمنتدى الصينى العربى
انطلاق الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى للمنتدى الصينى العربى

 

عادل الجبير يشارك فى المنتدى الصينى العربى
عادل الجبير يشارك فى المنتدى الصينى العربى

 

المنصة الرئيسية لقمة المنتدى الصينى العربى
المنصة الرئيسية لقمة المنتدى الصينى العربى

 

أمين عام جامعة الدول العربية خلال انعقاد المنتدى الصينى العربى
أمين عام جامعة الدول العربية خلال انعقاد المنتدى الصينى العربى

 

فعاليات الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى للمنتدى الصينى العربى
فعاليات الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى للمنتدى الصينى العربى

 

 


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