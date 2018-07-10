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صور.. الداخلية: اكتشاف مدينة أثرية بالمنيا بها عشرات القطع النادرة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:31 م
صور.. الداخلية: اكتشاف مدينة أثرية بالمنيا بها عشرات القطع النادرة المتهمون
كتب محمود عبد الراضي
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أفادت وزارة الداخلية بأن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا والإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، ضبطوا تشكيلا عصابيا توصل إلى منطقة تضم مخزون أثرى كبير حاولوا نهبه ، وبحوزتهم 484 قطعة أثرية.
 
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومى من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المناطق الأثرية و لمكافحة وضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية الآثار وإستكمالاً لجهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى هذا الشأن .
 
وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام كلٍ من " أشرف .م." 51 مهندس مدنى ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر ، محافظة الجيزة ، و" ربيع . ع." مدير محطة وقود بمدينة السادات ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر، و"محمد .أ." حاصل على دبلوم ومقيم بمنطقة بدر محافظة البحيرة ، و"فرغلى .أ.ع " حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بمنطقة أبو قرقاص بمحافظة المنيا واخرين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى التنقيب عن الآثار وقيامهم بالحفر خلسة بقرية شيبا الشرقى دائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا.
 
    
 وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم بمأمورية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وأمن المنيا أسفرت عن ضبطهم بقرية شيبا دائرة المركز بموقع الحفر وبحوزة الأول سيارة ملاكى "ملكه" وبداخلها (483 عملة من النحاس والبرونز ترجع إلى القرن الثانى والثالث- إناء من الفخار يرجع للعصر اليونانى) كما عُثر على حفرة 4×5 متر بعمق 5متر بداخلها بعض كسر الفخار "ناتج عن أعمال الحفر" والأدوات المستخدمة 0
     
وتم اكتشاف (مدينة أثرية ترجع للعصر اليونانى الرومانى وبها العديد من المقابر الأثرية المنحوتة فى الصخر تمتد إلى حوالى 2كم بعرض 600 متر - أعمدة وكنيسة رومانية يونانية بها محراب وعدد 2 عامود وصليب)، حيث قرر مفتشى آثار منطقة المنيا بأثرية المضبوطات والموقع.
   بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار لبيعها وإقتسام حصيلة البيع فيما بينهم، وتم التحفظ على السيارة المضبوطة والقطع الأثرية والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر ، وكذا عدد 7 هواتف محمولة ضُبطت بحوزة المتهمين .
 
اثار
اثار

المتهمون
المتهمون

المضبوطات
المضبوطات

جزء من المكان
جزء من المكان
 
 

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