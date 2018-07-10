صور.. "التضامن" تنظم معسكرا ترفيهيا للأطفال بلا مأوى بالإسكندرية

كتب مدحت وهبة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية معسكرا ترفيهيا لأبناء مجمع الدفاع الاجتماعى والتابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، وذلك فى إطار بث روح الانتماء والإصلاح فى نفوس الأبناء ودمجهم فى المجتمع واستغلال طاقاتهم الإيجابية فى العمل المنتج والصالح العام.

جاء المعسكر بالتنسيق مع البرنامج القومى حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، ضمن خطة البرنامج للتسويق والدمج المجتمعى، حيث تهدف استراتيجية البرنامج للدمج بين الأطفال والمجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والفنية، وأيضا معسكر الكشافة، والذى أشرف عليه فريق متطوع من الكشافة لتعليم أبناء اطفال بلا مأوى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج حماية الأطفال بلا مأوى فى 10 محافظات هى الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، أسيوط، المنيا)، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.