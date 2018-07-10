video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"صفقة مخدرات" وراء تعذيب شاب بالكلاب على يد قهوجى وصاحب مغسلة بحلوان

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:07 م
"صفقة مخدرات" وراء تعذيب شاب بالكلاب على يد قهوجى وصاحب مغسلة بحلوان كلب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية فى واقعة تعذيب شاب بالكلاب على يد آخرين، أن المجنى عليه كان قد ذهب لشراء مخدرات من أحد المتهمين الذى أخذ منه ثمن المخدر ولم يعطه له، وفضح أمرهم أمام أهالى المنطقة ما دفعهم للانتقام منه بتعذيبه بالكلاب.

كانت قد أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس قهوجى وصاحب مغسلة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بتعذيب شاب بالكلاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد تعرض شاب للتعذيب بالكلاب على يد شخصين،وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من:"ا.ع" 25 سنة صاحب مغسلة، و"ز.ا" قهوجى، وتبين أنهم وثقوا تعذيبهم للشاب بالفيديو، وبتكثيف الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة أصدرت قرارها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس قهوجى وصاحب مغسلة لتعذيبهما شابًا باستخدام الكلاب فى حلوان

اخبار مصر

حلوان

اخبار حلوان

تعذيب شاب

تعذيب شاب بالكلاب




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة