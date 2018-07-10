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صحة الجيزة تواجه أجزاخانات الكيف.. ضبط 3 صيدليات تبيع المواد المخدرة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:45 ص
صحة الجيزة تواجه أجزاخانات الكيف.. ضبط 3 صيدليات تبيع المواد المخدرة الدكتورة هناء سرور وكيل صحة الجيزة
كتب ــ إبراهيم سالم
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وجهت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بتكثيف حملات التفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية في المحافظة، حيث قام مفتشو الصيدلة بالإدارة العامة للصيدلة بالجيزة بظبط إحدي الصيدليات بمنطقة أرض اللواء تقوم ببيع أدوية مخدرة وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة لأدوية مجهولة المصدر وأدوية خاصة بالتأمين الصحى.

وأضافت "سرور" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه فى حملة أخرى داخل المحافظة بمنطقة العمرانية ضبط مفتشو الصيدلة بالإدارة صيدلية أخرى تبيع المخدرات، بالإضافة إلى أدوية مغشوشة وأدوية خاصة بالتأمين الصحي.

وتابعت وكيل صحة الجيزة، أنه تم ضبط إحدي الصيدليات بمنطقة العياط تبيع المواد المخدرة، بالإضافة الي بيعها ألبان الأطفال المدعمة دعما كليا وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية محفوظة في غير ظروف التخزين المناسبة لها، كما تبين أن الصيدلية تمارس العمل بدون وجود صيدلي في أوقات العمل الرسمية.

واستطردت، أنه تم تحريز الأدوية المخالفة بالصيدليات وتحرير محاضر بالمخالفات في أقسام الشرطة لعرضها علي النيابة.


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