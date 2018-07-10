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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:24 ص
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شعبة الأرز: المحصول يكفى 90% من الاستهلاك والاستيراد لن يتجاوز 500 ألف طن

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:00 ص
شعبة الأرز: المحصول يكفى 90% من الاستهلاك والاستيراد لن يتجاوز 500 ألف طن حصاد الأرز - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنه من المنتظر فتح باب استيراد الأرز رسميا خلال أيام، موضحا أن هذا القرار يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع رفع الأسعار، وليس لاحتياج السوق المحلى من المنتج، خاصة أن حجم محصول الأرز، والمقرر بدء حصاده بالنصف الثانى من يوليو الجارى، يكفى حاجة السوق المحلى بنسبة 90%.

وأضاف شحاتة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محصول الأرز المنتظر البدء فى حصاده خلال النصف الثانى من شهر يوليو الجارى، يبلغ حوالى 4 ملايين طن أرز شعير، وهى الكمية التى تكفى 90% من حاجة السوق المحلى، موضحا أن الكميات المتوقع استيرادها من الأرز لا تتعدى 500 ألف طن أرز شعير، والتى تنتج حوالى 300 ألف طن أرز أبيض.

وحول الدول المتوقع الاستيراد منها، أوضح شحاتة أنه يوجد عدة دول يمكن الاستيراد منها، بينها "تايلاند والهند وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والارجنتين"، لافتا إلى أن الشركات بدأت بالتواصل مع وزارة الزراعة للحصول على الموافقات الاستيرادية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن موافقته على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.


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