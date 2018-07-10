شاهد بـ"أحداث الوزراء": المتظاهرون منعوا موظفى مجمع التحرير من ممارسة عملهم

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وقال نائب محافظ القاهرة الأسبق إن المتظاهرين منعوا موظفو مجموع التحرير من ممارسة عملهم.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية الأسبق، وقال بعد حلف اليمن، إنه لا يتذكر بالتحديد ما حدث يوم تظاهرات 16 و17 ديسمبر 2011، مشير إلى انه بعد كل تجمهر يتم حصر كل التلفيات، ويتم عمل محاضر بالتلفيات، وتم عمل محضر بتلفيات حى بولاق الواقع بشارع القصر العينى.

وأضاف الشاهد، أن التظاهرات أدت لإتلاف الأشجار والأرصفة بشارع الشيخ ريحان، وإتلاف حى بولاق بالكامل، وكما منعت موظفى مجمع التحرير من الوصول لأماكن عملهم.

كانت محكمة النقض ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.