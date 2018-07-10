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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:31 م
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شاهد.. أردوغان يهين تميم فى حفل تنصيبه رئيسا لتركيا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:08 م
شاهد.. أردوغان يهين تميم فى حفل تنصيبه رئيسا لتركيا اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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أهان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى، أمس فى حفل تنصيه رئيسا لتركيا لمدة 5 سنوات، حيث وقف تميم فى طابور طويل إلى جانب دبلوماسيين وسفراء ينتظر دوره لمصافحة "أردوغان".

 

وجرت العادة بروتوكوليا أن يجتمع الرئيس بنظيره لالتقاط الصور التذكارية أو مصافحته إلى جانب رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وليس وسط الدبلوماسيين أو الوزراء.

وغاب عن مراسم التنصيب كلا من مصر والإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وسويسرا والنمسا، حيث رفضت تلك الدول إرسال أى مبعوثين لحضور مراسم التنصيب.


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رجب طيب أردوغان




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