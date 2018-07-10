شاهد.. أردوغان يهين تميم فى حفل تنصيبه رئيسا لتركيا

كتب- هاشم الفخرانى

أهان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى، أمس فى حفل تنصيه رئيسا لتركيا لمدة 5 سنوات، حيث وقف تميم فى طابور طويل إلى جانب دبلوماسيين وسفراء ينتظر دوره لمصافحة "أردوغان".

وجرت العادة بروتوكوليا أن يجتمع الرئيس بنظيره لالتقاط الصور التذكارية أو مصافحته إلى جانب رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وليس وسط الدبلوماسيين أو الوزراء.

برتوكولياً قام #اردوغان زعيم نظام #تركيا بإهانة أمير نظام #قطر الأمير #تميم .. فقدم مساعدي السفراء ومديري مكاتب البلديّات على أمير دولة!

•لا وماسك سرا .. ميد طابور مدرسة؟ #امجد_طه

pic.twitter.com/E3k8UJ1aqI — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) July 10, 2018

وغاب عن مراسم التنصيب كلا من مصر والإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وسويسرا والنمسا، حيث رفضت تلك الدول إرسال أى مبعوثين لحضور مراسم التنصيب.