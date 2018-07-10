س و ج.. من هو جريمى هانت وزير خارجية بريطانيا الجديد ؟

كتب: محمد الأحمدى

مازالت قضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى تسيطر على حديث وسائل الإعلام العالمية، فبعد نشوب خلاف بين وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون وتقديمه استقالته من منصبه، قررت رئيسة الوزراء تيريزا ماى أمس الاثنين، تعيين تعين جيريمى هانت وزيرا جديدا للخارجية.

ومن جانبه، أعلنت الحكومة البريطانية موافقة الملكة إليزابيث الثانية على تعيين جريمى هانت وزير للخارجية البريطانية.

ويقدم اليوم السابع خلال السطور أبرز المعلومات عن وزير الخارجية البريطانى الجديد فى صورة س و ج.



وزير خارجية بريطانيا الجديد جريمى هانت

ما هو عمر وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت ؟

يبلغ وزير الخارجية البريطانى الجديد جيريمى هانت 51 عاما.

ما هو تاريخه السياسى ؟

يعتبر جريمى هانت عضو حزب المحافظين البريطانى، وانتخب عضوا فى البرلمان عام 2005، عن دائرة ساوث ويست سرى، والآن جاء بديلا لجونسون بعد استقالته المثيرة للجدل، والتى جعلت مستقبل حكومة ماى ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى حالة ضبابية.

ما هو موقفه من الخروج من الاتحاد الأوروبى ؟

كان جيريمى هانت من بين المسؤولين البريطانيين الداعين لبقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، على خلاف بوريس جونسون، الذى كان يدعم فكرة الخروج من الاتحاد المعروفة بـ"بريكست".



وزير الخارجية البريطانى الجديد

هل تغير موقفه من الخروج من الاتحاد الأوروبى ؟

تغير موقفه فى الفترة الأخيرة بسبب الإجراءات المتشددة، التى يفرضها الاتحاد للسماح لبريطانيا باستكمال إجراءات خروجها منه، وأصبح من الداعمين لنظرية الـ"بريكست"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ما هو منصبه قبل تولية وزيرا للخارجية البريطانية ؟

يعتبر جيرمى هانت صاحب أطول فترة خدمة بوزارة الصحة البريطانية منذ عام 1948، ورفض ترك منصبه فى يناير الماضى عندما طلبت منه تريزا ماى ذلك.

ما هى جنسية زوجته ؟

ذكر موقع "فرانس 24" أن وزير الخارجية البريطانى الجديد متزوج من صينية ويتحدث اللغة اليابانية.

ما هو أول تعليق لوزير خارجية بريطانيا الجديد ؟

أشاد بدور نظيره السابق فى السياسة البريطانية وتعامل لندن مع قضية ضابط الاستخبارات الروسى السابق سيرجى سكريبال.