سوريا: مقتل 8 عناصر من الجيش السورى والمعارضة فى تفجير انتحارى بدرعا

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قُتل 8 عناصر من قوات الجيش السورى والفصائل المعارضة التى دخلت فى تسوية معها فى تفجير انتحارى فى محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبدالرحمن، طبقا لقناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، إن التفجير وقع بسيارة مفخخة استهدف سرية عسكرية فى قرية "زينون" القريبة من مناطق سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأوضح عبدالرحمن، أن هذا التفجير الانتحارى هو الأول الذى يستهدف قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية فى درعا، مشيرا إلى أن يكون فصيل "خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "داعش" المسؤول عنه.

وبضغط من عملية عسكرية تمت باتفاق تسوية، تقدمت قوات الجيش السورى فى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة فى محافظة درعا، وباتت على تماس مع "جيب" صغير يتواجد فيه فصيل مبايع لتنظيم "داعش".