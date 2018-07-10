سلطات فيتنام تلقى القبض على مسؤول بوزارة الاتصالات بتهمة سوء الإدارة

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ألقت الشرطة الفيتنامية اليوم الثلاثاء القبض على رئيس سابق لإحدى شركات الهواتف الجوالة وآخر يُعد مسؤولاً بارزاً فى وزارة الاتصالات والمعلومات بتهم سوء الإدارة الاقتصادية.



ونقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية عن وزارة الأمن العام فى فيتنام قولها إن سلطات البلاد وجهت الاتهامات إلى "لى نام ترا" الرئيس السابق لشركة موبى فون المملوكة للدولة، و"فام دينه ترونج" رئيس قسم إدارة المشروعات بالوزارة، لقيامهما بـ"انتهاك لوائح إدارة رأس المال واستخدامه فى الدولة مما سبب عواقب وخيمة".



وأشارت يورونيوز إلى أن الاعتقالات تأتى بعدما اتهمت الحكومة شركة موبى فون بالتسبب فى خسائر لميزانية الحكومة