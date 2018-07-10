video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات فيتنام تلقى القبض على مسؤول بوزارة الاتصالات بتهمة سوء الإدارة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:03 م
سلطات فيتنام تلقى القبض على مسؤول بوزارة الاتصالات بتهمة سوء الإدارة شرطة فيتنام
أ ش أ
إضافة تعليق

ألقت الشرطة الفيتنامية اليوم الثلاثاء القبض على رئيس سابق لإحدى شركات الهواتف الجوالة وآخر يُعد مسؤولاً بارزاً فى وزارة الاتصالات والمعلومات بتهم سوء الإدارة الاقتصادية.


ونقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية عن وزارة الأمن العام فى فيتنام قولها إن سلطات البلاد وجهت الاتهامات إلى "لى نام ترا" الرئيس السابق لشركة موبى فون المملوكة للدولة، و"فام دينه ترونج" رئيس قسم إدارة المشروعات بالوزارة، لقيامهما بـ"انتهاك لوائح إدارة رأس المال واستخدامه فى الدولة مما سبب عواقب وخيمة".


وأشارت يورونيوز إلى أن الاعتقالات تأتى بعدما اتهمت الحكومة شركة موبى فون بالتسبب فى خسائر لميزانية الحكومة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير خارجية أمريكا يدعو زعيم كوريا الشمالية لاتباع نموذج فيتنام

بشائر الخير.. ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 ملايين و290 ألف طن خلال 6 أشهر.. الزراعة: مباحثات لفتح أسواق جديدة لـ"المانجو والعنب" فى فيتنام وأفريقيا.. وتؤكد: نطبق المنظومة الجديدة للتصدير على جميع المنتجات

ارتفاع عدد قتلى سيول فيتنام إلى 15 وتوقعات بمزيد من الأمطار

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التصديرى للحاصلات الزراعية: حصر المزارع المؤهلة لتصدير الموالح إلى فيتنام

شرطة فيتنام

فيتنام

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة