سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط المتهم "محمد.ص.م" 29 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ر.ر"25 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بحوزته 45 لفافة من مخدر الهيروين، تزن حوالى 40 جرام ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "نصر.م.م"28 عاما، حلاق ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش، و25 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.