سفارة أمريكا بلندن تحذر من تحول المظاهرات ضد ترامب إلى أعمال عنف

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أصدرت السفارة الأمريكية فى لندن اليوم الثلاثاء تحذيرا من أن المظاهرات المتوقعة خلال زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبريطانيا هذا الأسبوع قد تتحول إلى أعمال عنف.

وقبل يومين من الزيارة المرتقبة، طالبت السفارة المواطنين والمقيمين بتوخى الحذر واتباع تعليمات الشرطة، حيث من المتوقع أن تستمر المظاهرات لثلاثة أيام ضد سياسات ترامب المعارضة للمهاجرين ضمن أمور أخرى.

ومن المخطط تنظيم تجمعات ومسيرات حاشدة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، بدءا من يوم الخميس، مع وصول ترامب إلى بريطانيا. ومن بين المدن التى سيتم تنظيم المظاهرات بها بريستول ونيوكاسل وليدز وكامبريدج وكارديف.

وقال منظمون من مجموعة (معا ضد ترامب) "إن المتظاهرين سيأتون من شتى أنحاء المملكة المتحدة إلى لندن لحضور مسيرة فى المساء فى ميدان ترافالجار يوم الجمعة".

ورغم أن ترامب يخطط للسفر إلى إسكتلندا مساء الجمعة، بعد اجتماعه مع الملكة فى قلعة وندسور، فإنه من المخطط تنظيم مسيرة فى ميدان جورج فى جلاسجو.