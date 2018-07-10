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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:43 م
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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 10-7-2018

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:23 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 10-7-2018 الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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ننشر سعر الريال السعودى فى تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 10-7-2018، والذى سجل استقرارا أمام الجنيه المصرى عند سعر إغلاق الأمس، بالغاً متوسط سعره فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

 

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى...

 

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

 

 

 


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