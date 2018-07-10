سامح عاشور: النقابة تكرم المحامين وأبنائهم المتفوقين دراسياً

كتب محمد السيد

أعلنت النقابة العامة للمحامين، استمرار أداء دورها الاجتماعى تجاه المحامين وأبنائهم الذين نجحوا وتفوقوا دراسيا فى جميع مراحل التعليم بدءاً من الشهادة الإعدادية حتى الجامعية .

وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن هذا تقليد سنوى وسنة حسنة فى إطار دور النقابة فى الرعاية الإجتماعية وتشجيع المحامين وأبنائهم على التفوق الدراسى من أجل الحفاظ على المستوى الثقافى والعلمى لأسر المحامين وخاصة الذين يتوراثون عن قناعة وعن حب استمرار مسيرة آبائهم فى رسالة المحاماة والعدالة .

وأضاف عاشور فى تصريحات له، أن حفل التكريم سوف ينفذ خلال الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر القادم بنادى المحامين بالمعادى، موضحا أنه شكل لجنة كمقررى حفل التكريم السنوى لإتمام كافة الإستعدادت لهذا الحفل وتنظيم ملفات المتفوقين دراسياً وتلقى الطلبات فى الفترة مابين 22/7/2018 حتى 15/8/2018 من خلال إدارة المعاشات بمقرها بالمعادى وفقاً لشروط متعددة تضمن وصول جوائز التكريم المتعددة لمستحقيها من أبناء المحامين المشتغلين المسددين الإشتراكات عن العام 2018 تحقيقاً لمبدأ النقابة وخدماتها لأبنائها المحامين المشتغلين وأسرهم.

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