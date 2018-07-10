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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:15 م
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سامح شكرى يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:23 م
سامح شكرى يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية غادر العاصمة الصينية بكين مساء اليوم الثلاثاء متوجهاً إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للمشاركة فى اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا، والتى تتشكل من وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والسعودية، والأردن.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن اجتماع بروكسل سيناقش آخر التطورات على الساحة السورية، لا سيما التصعيد في المنطقة الجنوبية وشمال سوريا. كما ستتطرق المحادثات إلى آخر المستجدات في مناطق خفض التصعيد، فضلاً عن الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، للدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة وفقاً للمرجعيات المتعارف عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 2254.

 

كما سيقوم المبعوث الأممي بإحاطة الحضور بشأن نتائج الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها من أجل تشكيل اللجنة الدستورية وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد الخاصة بها تحت رعاية الأمم المتحدة ومسار جنيف.

 

وكشف أبو زيد، أن هذه هى المرة الأولى التى تشارك فيها مصر فى اجتماع المجموعة المصغرة، وذلك على ضوء ما تضطلع به من دور حيوى من خلال اتصالاتها الممتدة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإرساء الحل السياسي للأزمة السورية ووقف نزيف الدم بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة الشعب السورى الشقيق.

 


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