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سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:59 ص
سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة سامح شكرى وزير الخارجية
كتب إبراهيم حسان
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قال سامح شكرى، وزير الخارجية، "إن قطر أصابت المنطقة وشعوبها بكثيرا من الأضرار، وأسالت دماء الأبرياء من خلال رعايتها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتوفير الفرصة لهذه التنظيمات من خلال وسائل الإعلام القطرية واحتضان القيادات الإرهابية على أراضيها".

وأضاف شكرى خلال حوارا تليفزيونيا مع قناة GTCN الصينية الناطقة باللغة العربية، على هامش زيارته للصين، أن الرباعى العربى، "جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين"، سوف تظل على موقفها بمقاطعة قطر إذا استمرت فى سياساتها، أما إذا تغيرت السياسات القطرية وتوقفت عن دعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل فى شئونها الداخلية، فسيكون هناك انفراجة وإعادة الأمور إلى طبيعتها،

وتابع شكرى قائلا: "إذا استمرت فى الرفض للتجاوب مع المطالب العربية سوف تظل سياسات الدول الأربعة فى احتواء هذه الأضرار من خلال استمرار المقاطعة".


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