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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:25 م
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روسيا اليوم تعتزم الطعن على اتهام فرنسى ببث مادة إعلامية عن سوريا افتقدت للمنطق

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:03 م
روسيا اليوم تعتزم الطعن على اتهام فرنسى ببث مادة إعلامية عن سوريا افتقدت للمنطق الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن إدارة قناة روسيا اليوم فى فرنسا "RT France"  تعتزم الطعن لدى مجلس الدولة الفرنسى،  فى تحذير تلقته من المجلس الأعلى للبث الإذاعى والتلفزيونى الفرنسى، إثر بثها مادة إعلامية غطت فيها الوضع فى سوريا.

 

روسيا اليوم
روسيا اليوم

 

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من وجود خطأ فنى فى المادة الإعلامية التى تم بثتها فى أبريل إلا أن القناة، ترفض بشكل قطعى اتهامها "بعدم النزاهة"، لأن الخطأ لم يغير فى جوهر المادة الإعلامية عن الأزمة السورية.

وأضافت القناة، "نحن نعتبر أن زعم المجلس الأعلى للبث الإذاعى والتلفزيونى الفرنسى بافتقار التقرير لتنوع وجهات النظر، غير مقبول ويفتقد للمنطق، لأن القناة قدمت فعلا وجهات نظر متعددة ومختلفة حول الوضع فى سوريا، بما فيها وجهات نظر زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا".

وفى 28 يونيو، أصدر المجلس الأعلى للبث الإذاعى والتلفزيونى الفرنسى تحذيرا لقناة "RT France" واتهمها "بتغطية الأحداث فى سوريا بشكل غير دقيق ومنحاز".

وهذا التحذير لـRT France كان الأول من نوعه منذ بدء القناة بثها بالفرنسية ونشاطها فى فرنسا أواخر ديسمبر 2017.

 


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