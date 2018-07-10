video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رواد مواقع التواصل يتداولون صورا لجثث 3 أطفال بعد العثور عليهم مذبوحين بالهرم

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:21 ص
رواد مواقع التواصل يتداولون صورا لجثث 3 أطفال بعد العثور عليهم مذبوحين بالهرم جثث الأطفال التى تم العثور عليها
كتب ــ مريم بدر الدين
إضافة تعليق

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى، صور جثث الأطفال الثلاثة التى تم العثور عليهم مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، وتوضح الصور  وضع الأطفال الثلاثة، فى أكياس بلاستيك.

كان قد انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الأطفال، وتبين أنها في حالة تعفن شديدة، وأمرت بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة فى مكان العثور على الجثث.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على 3 جثث لأطفال فى حالة تعفن، وعليها أثار ذبح بمنطقة الرقبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.

 

36869714_10214049458904854_7058829203956826112_n
جثث الأطفال التى تم العثور عليها 

 

36894358_10214049458984856_1579875179775918080_n
جثث الأطفال 

 

36826314_10214049459064858_2443159959844683776_n
العثور على جثث 3 أطفال 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

اطفال الهرم

جثث اطفال الهرم

العثور على جثث اطفال بالهرم

ذبح 3 اطفال الهرم

قتل 3 أطفال بالهرم




لا تفوتك
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة