رواد مواقع التواصل يتداولون صورا لجثث 3 أطفال بعد العثور عليهم مذبوحين بالهرم

كتب ــ مريم بدر الدين

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى، صور جثث الأطفال الثلاثة التى تم العثور عليهم مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، وتوضح الصور وضع الأطفال الثلاثة، فى أكياس بلاستيك.

كان قد انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الأطفال، وتبين أنها في حالة تعفن شديدة، وأمرت بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة فى مكان العثور على الجثث.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على 3 جثث لأطفال فى حالة تعفن، وعليها أثار ذبح بمنطقة الرقبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.



جثث الأطفال التى تم العثور عليها



جثث الأطفال