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رئيس وزراء العراق: سنواصل القضاء على خلايا الإرهاب وتعقبها حتى خارج حدودنا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:47 ص
رئيس وزراء العراق: سنواصل القضاء على خلايا الإرهاب وتعقبها حتى خارج حدودنا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستواصل العمل للقضاء على خلايا الجماعات الإرهابية وتعقبها حتى خارج حدود البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت الخطط والاستراتيجيات الكاملة لإعادة إعمار المناطق المحررة فى البلاد.

وقال العبادى ـ فى بيان بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير الموصل، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم ـ "إننا نستذكر اليوم وبكل فخر واعتزاز الذكرى الأولى لتحرير الموصل العزيزة، تلك الملحمة الخالدة التى أثلجت صدور شعبنا وقصمت ظهر تنظيم (داعش) الإرهابى الذى استباح الموصل فى غفلة من الزمن".. منوها بأن كافة المقاتلين العراقيين كتبوا سطور هذه الملحمة الخالدة التى فتحت أبواب الاستقرار والأمن فى ربوع العراق.

وأضاف العبادى أن تحرير الموصل فتح الباب واسعا أمام عودة أهلها إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية بعد عناء النزوح، مشيرا إلى أن مرحلة البناء والإعمار والاستقرار للمناطق المحررة وكل مناطق العراق بدأت بخطواتها الأولى.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقى كان قد أعلن فى يوليو 2017 بيان النصر وتحرير الموصل، وذلك من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب فى المدينة.

 


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