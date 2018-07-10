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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:40 م
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رئيس الوزراء البحرينى: مصر هى العمق الاستراتيجى للعرب والمدافعة دوما عن الحق العربى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:58 م
رئيس الوزراء البحرينى: مصر هى العمق الاستراتيجى للعرب والمدافعة دوما عن الحق العربى رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
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أشاد رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الثلاثاء بعمق روابط الأخوة والتعاون التى تربط بين مصر والبحرين، وما تتميز به من خصوصية تقوم على تاريخ طويل من المحبة والتفاهم والتى تقوم على أسس صلبة، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يتميز بتشعب مجالاته .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء البحرينى اليوم الثلاثاء فى قصر القضيبية، برئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى، حيث شدد على أهمية التنسيق العمالى العربى فى المحافل الدولية لكى تُنصف الدول العربية عالميا ويعرف العالم ما تحقق فيها من مكتسبات للعمال، داعيا إلى أن يكون صوت المبادئ والقيم الإسلامية عاليا فى المحافل الدولية العمالية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن آل خليفة قوله "إن مصر لها مكانتها عند العرب وهى العمق الاستراتيجى لهم لثقلها الإقليمى والدولى وسياساتها المتزنة والمدافعة دوما عن الحق العربي"، مشيرا إلى أن البحرين تقف قلبا وقالبا مع مصر وهى لا تنسى أبدا المواقف المصرية الداعمة للبحرين فى كل مجال ومحفل.
كما أشاد رئيس الوزراء البحرينى بمواقف مصر المساندة والداعمة لشقيقاتها من الدول العربية وما تبذله من جهود للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وبالجهود التى تقوم بها مصر فى تعزيز العمل المشترك فى ظل ما تحظى به من مكانة تاريخية، متمنيًا لمصر وشعبها الشقيق استمرار الرفعة والتطور فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأعرب آل خليفة عن تقديره لإسهامات الكفاءات المصرية فى مختلف قطاعات العمل والإنتاج فى البحرين، مؤكدا أن بلاده تنظر باعتزاز كبير إلى ما قدمته مصر من إسهام تاريخى بارز لدعم جهود البحرين، خاصة فى مجال التعليم والثقافة والتى كان لها دور مهم فى وضع الأسس لما تشهده البحرين حاليا من نهضة حضارية متقدمة.


وشدد على أهمية تكثيف مثل هذه الزيارات واللقاءات المشتركة التى من شأنها تنمية العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة من التعاون البناء والمثمر بين البلدين الشقيقين، مثمنا مواقف اتحاد نقابات عمال مصر الداعمة للبحرين فى مختلف المحافل العمالية الإقليمية والدولية.


من جانبه، أشاد المراغى بما يوليه رئيس الوزراء البحرينى من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وما يتمتع به من رؤية وحكمة معهودة فى التعامل مع مختلف القضايا والأمور، مؤكدا أن آل خليفة من القيادات التاريخية التى يجلها كل عربى ومسلم، حيث يمثل حكيم العرب.


كما أشاد المراغى بما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية متميزة وما تشهده من تقدم على كافة الأصعدة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، منوها بما تشهده البحرين من تقدم ونماء فى شتى الأصعدة وما تمتلكه من تجربة رائدة فى القطاع العمالي.


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الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

مصر

البحرين

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