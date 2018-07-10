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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:28 م
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دراسة: دونالد ترامب أكثر قادة العالم متابعة على تويتر

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:55 ص
دراسة: دونالد ترامب أكثر قادة العالم متابعة على تويتر ترامب
(أ ف ب)
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أظهرت دراسة سنوية أعدتها شركة "بورسون كون أند وولف" المتخصصة بالإعلام والعلاقات العامة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يحظى بأكبر عدد متابعين على تويتر بين قادة العالم متقدما على البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى.

وأفادت الدراسة التي حملت عنوان "تويبلوماسى" أنه مع حوالى 52 مليون متابع لحسابه "أصبح ترامب القائد العالمى الأكثر متابعة على تويتر فى أكتوبر 2017 حين تجاوز البابا فرنسيس الذى أصبح الثانى عالميا مع أكثر من 47 مليون متابع لحساباته فى تسع لغات".

وأضافت أن "رئيس الوزراء الهندى يحتل المرتبة الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصى و26 مليون متابع لحسابه الرسمى".

وفي أوروبا، تصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اللائحة مع أكثر من خمسة ملايين متابع لحسابها الرسمى الخاص برئيس الحكومة البريطانية ويليها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون (اكثر من ثلاثة ملايين) الذى ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة أضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية فى مايو 2017.

وفي الدول العربية تتصدر اللائحة امرأة أيضا هى ملكة الأردن رانيا التى يتابع حسابها أكثر من عشرة ملايين شخص يليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء (9 ملايين) والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز (6 ملايين).

ويعتبر ممثلو حكومات دول أمريكا الجنوبية على تويتر "الأكثر نشاطا" مثل وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا الذى كتب ما معدله 55 تغريدة يوميا خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وكشفت الدراسة أيضا ان رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 187 دولة متواجدون على تويتر "ما يشكل 97% من اصل 193 دولة عضو فى الأمم المتحدة".

وأفادت أن حكومات "ست دول فقط هي لاوس وموريتانيا ونيكاراجوا وكوريا الشمالية وسوازيلاند وتركمانستان ليس لديها حسابات رسمية".


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