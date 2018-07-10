خارجية أمريكا: حظر الحصول على النفط الإيرانى يدخل حيز التنفيذ 4 نوفمبر

كتب سمير حسنى

قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن بلاده عملت على التصدى لتهديدات "القاعدة" فى اليمن، مشيرا إلى التنسيق مع الإمارات والسعودية على تقليل خطر التهديد الإيرانى هناك.

وأضاف الوزير الأمريكى فى تصريحات خاصة لـ "سكاى نيوز"، أن واشنطن ساعدت فى رصد وكشف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة، مشددا على أهمية ضمان منع حصول الحوثيين على الأسلحة التى تسمح لهم بتهديد المنطقة.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووى مع إيران، قال الوزير الأمريكى، إن واشنطن تدرك أن الاتفاق النووى مع إيران كان طريقا لتملك سلاح نووى وسنمنع ذلك، مؤكدا أن الأوروبيون يتفهمون التهديدات التى تمثلها إيران، ونعمل مع الأوروبيين على خلق خطة جديدة لوقف البرنامج النووى الإيرانى.

وحول العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، أضاف أن حظر الحصول على النفط الإيرانى سيدخل حيز التنفيذ فى 4 نوفمبر، وسنعمل على ضمان التزام العالم بتنفيذ العقوبات التى فرضناها على إيران، محذرا من اسيتراد النفط الإيرانى قائلا "الحصول على النفط الإيرانى بعد 4 نوفمبر سيعد خرقا للعقوبات الأمريكية".

وقال بومبيو، على النظام الإيرانى أن يدرك أن الوضع الاقتصادى لن يتحسن حتى تعود إيران دولة طبيعية، ومصممون على أن يدرك النظام الإيرانى أنه لن يكافأ على ممارساته الخبيثة.

وعن القمة الأمريكية – الروسية، قال إن الوضع فى سوريا وأوكرانيا على رأس مباحثات ترامب وبوتن فى قمة هلسنكى.