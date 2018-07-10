حبس قهوجى وصاحب مغسلة لتعذيبهما شابًا باستخدام الكلاب فى حلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس قهوجى وصاحب مغسلة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بتعذيب شاب بالكلاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد تعرض شاب للتعذيب بالكلاب على يد شخصين،وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من "ا.ع" 25 سنة صاحب مغسلة، و"ز.ا" قهوجى، وتبين أنهم وثقوا تعذيبهم للشاب بالفيديو، وبتكثيف الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة أصدرت قرارها السابق.