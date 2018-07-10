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حبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتلقيه رشوة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:35 م
حبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتلقيه رشوة المستشار نبيل صادق النائب العام-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
 
كما قررت النيابة حبس الراشي والوسيط، المتهمين في القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك،
والتوسط في تقديم تلك الرشوة.
 
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية  كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين،وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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حبس رئيس مصلحة الجمارك

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