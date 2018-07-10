حبس خادمة سرقت شقة صاحب مطعم كورى الجنسية بالمعادى

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس خادمة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة 5 آلاف جنيه من داخل شقة صاحب مطعم كورى الجنسية.

تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من "سانج.خ.ه" 54 سنة صاحب مطعم باكتشافه سرقة مبلغ 5000 جنيه من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات وفحص المترددين على الشقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة"م.م" 32 سنة خادمة، وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددها تمكن ضابط وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة " أثناء عملها طرف المجنى عليه كخادمة.

كما تم بإرشادها ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنها، وباستدعاء المجنى عليه اتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.