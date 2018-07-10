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جنايات القاهرة تجدد حبس الإرهابى الليبى المتورط فى حادث الواحات 45 يوما

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:59 م
جنايات القاهرة تجدد حبس الإرهابى الليبى المتورط فى حادث الواحات 45 يوما المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس المتهم الليبى المتهم مع آخرين في قضية اتهامهم بالارتباط بالتنظيم الإرهابي الذي نفذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم ولآخرين  المتهمين عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
 
وكان فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، استمع في وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذي كان ضمن القوة الأمنية التي تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث انتقل محققو النيابة إلى المستشفى التي يرقد بها للاستماع إلى أقواله في شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتحريره لاحقا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.
 
 
 
 

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