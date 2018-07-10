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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:35 ص
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تموين الجيزة تستعد لإضافة المواليد على البطاقات بمساعدة شباب الخدمة العامة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:00 ص
تموين الجيزة تستعد لإضافة المواليد على البطاقات بمساعدة شباب الخدمة العامة هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب إبراهيم سالم
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قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه تقدم بمذكرة للواء كمال الدالى محافظ الجيزة، يناشده سرعة التوجيه لنواب المحافظة بدعم كل مكاتب التموين العاملة بالمراكز والأحياء، إلى جانب مخاطبة مديرى القوى العاملة لتوجيه عدد من خريجى كليات التربية والعلوم والتجارة للقيام بعمل الخدمة العامة بمكاتب التموين وتدعيم كل مكتب بـ4 من الشباب.

وأضاف "كامل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية ستتولى تدريبهم وإعدادهم لتسجيل البيانات وفى نهاية المدة تكون ملتزمة بإعطاء كل منهم شهادة تفيد أدائهم الخدمة التموينية خلال فترة إضافة المواليد، وتقوم مديرية القوى العاملة باحتساب تلك المدة من مدة الخدمة العامة لكل منهم.

 

 


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