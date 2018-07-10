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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:21 م
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تعيين اللواء جمال وهبى قائما بأعمال مدير مرور القاهرة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:30 م
تعيين اللواء جمال وهبى قائما بأعمال مدير مرور القاهرة حملات مرورية
كتب عبد الرحمن سيد
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تقرر تعيين اللواء جمال وهبى، قائما بأعمال مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، خلفاً للواء علاء متولى مدير إدارة المرور السابق.

يذكر أن اللواء جمال وهبى، من الكوادر الأمنية ذات الكفاءة العالية، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 1985، وعمل لعدة سنوات بالمرور، وتنقل فى عدة محافظات مثل قنا وأسيوط، وتم ترقتيه وكيلا لمرور القاهرة لقطاع الشمال حتى تم تعيينه قائما بأعمال مدير مرور القاهرة.

وتشهد محافظة القاهرة حملات مرورية بصفة دورية بإشراف اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، لضبط كافة المخالفات، فضلاً عن شن حملات مرورية تستهدف فحص الرخص والكشف عن إطارات السيارات التى تتسبب فى العديد من الحوادث.

ويحرص رجال المرور على الانتشار في كافة المحاور والطرق، من أجل تسيير حركة المرور، خاصة في مناطق وسط البلد وكوبرى أكتوبر والأماكن التى تشهد تحرك كثافات مرورية.

 


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