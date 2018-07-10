تعرف على موعد إعلان الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 والأوائل

كتب لؤى على

قال الشيخ محمد عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية ، إن أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية استمرت ستة أيام وانتهت يوم الأحد الماضى، موضحا أن ذلك كان لغرض ضبط عملية التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه، مشيدًا بالمصححين والعاملين في مراكز التصحيح، لما ظهر منهم من تركيز واستشعارهم الأمانة، والدقة العالية في عملية التصحيح.

يذكر أن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد وجَّه مقدرى الدرجات والمراجعين الفنيين بضرورة تصحيح إجابات الطلاب حتى ما كتب بالقلم الرصاص أو "المسودات" والأسئلة المكررة لإعطاء الطلاب حقوقهم من غير نقصان.

ومن المتوقع أن يعلن موعد الثانوية الأزهرية الأسبوع القادم وذلك أحد أيام خلال أيام 14 و 15 و 16 يوليو الجارى بمؤتمر صحفى يعقد بمشيخة الأزهر على أن يتم خلاله تكريم العشر الأوائل.