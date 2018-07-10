تعرف على أهم توصيات البرلمان عن محور "بناء الإنسان" ببرنامج الحكومة

كتب - مصطفى السيد

أصدرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، والمعنية بدراسة المحور الثانى "بناء الإنسان المصرى"، عدة توصيات فى تقريرها عقب موافقتها على برنامج الحكومة، ويرصد "اليوم السابع"، فيما يلى أبرز ما جاء بتقرير لجنة دراسة محور بناء الإنسان المصرى:

1- أكدت اللجنة فى تقريرها على ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة للدولة وفقا لما نصت عليه المادة (41) من الدستور .

2- الاستفادة من الزيادة السكانية من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها واستغلال طاقات الشباب، مثلما هو الحال في دول مثل الصين والهند، حيث تمثل التنمية البشرية 60% من اقتصاديات تلك الدول.

3- وحتمية ضمان حصول الإنسان علي كافة حقوقة ومنها الحق فى السكن والصحة والتعليم.

4- أوصت اللجنة بتعويض الأسر المصرية عن ضرر "البطالة" وعمل بطاقات تموينية للأسر قبل رفعها من بطاقة الأسرة المصرية.

5- أوصت اللجنة بعمل بطاقات تموينية للأسر قبل رفعها من بطاقة الأسرة المصرية، وتعويض الأسر المصرية عن الضرر الواقع عليها من آثار البطالة.

6- أكد التقرير على أهمية إصدار التشريعات التي تعمل علي توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم وتحديد حد أقصي لزمن كل خصومة قضائية، وإعلان السند القانوني لملكية أرض الدولة والوقف الخيرى وإنهاء النزاع بين الدولة والافراد بطريق يتحقق معه التوازن ومصلحة كل من الطرفين.

7- طالبت اللجنة بسرعة إنشاء الهيئات الثلاث بقانون التأمين الصحي وإنشاء لجنة تسعير الأدوية.

8- طالبت اللجنة بضرورة الاهتمام بشركات صناعة الأدوية فى قطاع الأعمال وحل مشاكلها واستغلال أصولها للنهوص بها وحل أزمة مديونياتها، سرعة إنشاء لجنة لتسعير علاج الأمراض المختلفة وأخرى لتسعير الأدوية.

9- أوصت اللجنة فى تقريرها برفع سن المعاش للأطباء العاملين فى الحكومة من ذوى التخصصات النادرة إلى 65 عاما وتوزيعهم على المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

10 – تضمن تقرير اللجنة بتنظيم حقوق المسنين والاستفادة من خبراتهم فى شتى المجالات، تنظيم حقوق رعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم فى شتى المجالات.

11- إنشاء صندوق خاص للأمراض النادرة مثل أمراض ضمور العضلات وتصلب الشرايين، وأهمية التوعية المستمرة للشباب بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات سواء داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.

12- أوصت اللجنة فى تقريرها بإعداد قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل وربطها بالمناهج الدراسي، و إنشاء أكاديميات وكليات ومعاهد تكنولوجية تساهم في تخريج دفعات مؤهله لسوق العمل والاقتداء بأكاديمية ناصر العسكرية.

13- وضع آليات لخفض نسبة الأمية التي تعهد برنامج الحكومة النزول بها من 29 إلي 15% والاستفادة من خريجي الجامعات في هذا الشأن، الربط بين وزارتي الرتبية والتعليم والشباب والرياضية، ومراكز الشباب في تفعيل النشاط الرياضي بالمدارس.

14- أوصى تقرير اللجنة بإنشاء قناة تلفزيونية تختص بمواهب الاطفال واحياء وتفعيل الكتاب الإليكتروني، واقترحت اللجنة إنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب وتعزيز مواردها علي أن يتم توفير مصادرة ،ـ نسبة 2% من حصيلة مخالفات المرور، نسبة 2% من الأموال المصادرة في قضايا المخدرات، نسبة 2% من حصيلة الرسوم القضائية

15- أوصت اللجنة بتوزيع لجان طعن الضرائب في مدن المحافظات للتهسيل علي الممولين في التعامل معها.