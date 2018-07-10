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ترامب ينتقد فايزر بعد رفعها أسعار أدوية من أول يوليو ويتعهد بالرد

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:00 ص
ترامب ينتقد فايزر بعد رفعها أسعار أدوية من أول يوليو ويتعهد بالرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
نيويورك (رويترز)
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انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين، شركة فايزر وغيرها من شركات صناعة الدواء الأمريكية بعد أن رفعت أسعار بعض الأدوية اعتبارا من الأول من يوليو وقال إن إدارته ستتحرك ردا على ذلك الإجراء.

وغرد ترامب أمس الاثنين، على تويتر قائلا "يجب أن تخجل فايزر والآخرون من أنهم رفعوا أسعار الدواء بلا سبب سنرد".

وكان ترامب قال فى مايو، إن بعض شركات الدواء ستعلن قريبا عن تخفيضات "كبيرة وطوعية" فى الأسعار، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن، ووعد ترامب خلال حملته للانتخابات الرئاسية بخفض أسعار الأدوية الأمريكية.

ورفعت فايزر أسعار الدواء المعلنة لنحو 40 صنفا فى وقت سابق من الشهر الجاري. وشملت قائمة الأدوية التى رفعت الشركة سعرها عقار فياجرا وعقار ليبيتور الذى يعالج الكوليسترول وزيلجانز الذى يعالج التهاب المفاصل.

وتأثرت أسهم فايزر بتغريدة ترامب حيث أغلقت مرتفعة خمسة سنتات فقط عند 37.16 دولار للسهم بعد أن كان التداول يجرى عليها بسعر 37.44 دولار للسهم قبل التغريدة.

 


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