ترامب يطالب دول فى حلف الأطلسى بتسديد متأخرات للولايات المتحدة

أ ف ب

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء دولا فى حلف شمال الاطلسى بالتقصير فى تحمل نفقاتها العسكرية مطالبا اياها ب"تسديد" متأخرات للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر فى الطائرة الرئاسية اير فورس وان خلال توجهه الى بروكسل ان "دولا عدة فى حلف شمال الاطلسى ندافع عنها، لا تكتفى بعدم الوفاء بتعهد الـ2 فى المئة لكنها تقصر منذ اعوام فى تحمل نفقات لا تسددها. هل ستسدد المتأخرات للولايات المتحدة؟"، وذلك فى سياق مطالبته المستمرة للأوروبيين بزيادة نفقاتهم العسكرية فى اطار الحلف.