تحرير 1557 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

شنت اليوم، إدارة المرور بنطاق مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت اشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن وبرئاسة قيادات المديرية، لتأكيد انضباط الشارع.

أسفرت الحملة عن تحرير 1557 مخالفه متنوعة شملت حالة سير عكس الاتجاه، 166حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 122 سيارة بدون رخصه قيادة، 138سيارة بدون رخصة تسيير، 4 سيارة بدون لوحات، 55حالة حالات ضبط توك توك وتسليمه .

كما تمكنت الحملة من ضبط 13 توك توك بدون لوحات، و19 دراجة نارية بدون لوحات، كما تم تحرير 1025 مخالفة على نموذج 125 مرور، وتم ضبط 10سيارات بدون لوحات، وفى مجال ضبط قائدى السيارات لتعاطى المواد المخدرة تم ضبط 4 حالات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما نظمت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن وبرئاسة قيادات المديرية، على المواقف المختلفة للتأكد من مدى التزام السائقين بتنفيذ تعريفة الركوب والقضاء على المخالفات، أسفرت الحملة عن تحرير 40 مخالفة متنوعة، شملت 15 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر داخل السيارة، و 25 مخالفة موقف عشوائى .

وأكد مدير أمن المنوفية فى بيان، أن ذلك في إطار متابعة الحركة بكافة وسائل النقل والمواصلات وتكثيف الحملات المرورية على كافة مواقف السيارات ما بين الأجرة والسرفيس، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات مواقف عشوائية وانتظار خاطئ.

ومن جانب آخر، شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة، بالظهير الصحراوى بمركز السادات وقسم شبين الكوم، تحت اشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، وذلك للقبض على الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة والمواد المخدرة قبل ترويجها على المتعاطين.

أسفرت الحملة عن فحص 9 مزارع بمدق الألفين فدان دائرة مركز السادات، وفحص 35 شخص جنائي تبين أنهم غير مطلوبين عدا " أ س ن " مقيم بحيرة مطلوب التنفيذ عليه في القضايا الاتية قضية تبديد الحكم حبس شهر و قضية تبديد الحكم حبس شهر .

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 36 شقة مفروشة و111 شخص جنائي من قاطنيها بمدينة الشهداء تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهي بمدينة الشهداء و6 قضايا مخالفة المحال العام بمدينة الشهداء .