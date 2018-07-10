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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:06 م
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تحرير 1079 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:07 ص
تحرير 1079 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، لإعادة الانضباط المرورى بالمحافظة.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1079 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 366 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و45 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و50 مخالفة انتظار خاطئ وحجز11 سيارة و119 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو21  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 35 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و13  رخصة لمخالفة البيئة و73 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 39 رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و8 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 49 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و9 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و33 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على  6 سيارات متروكة و30 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و27 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير 42 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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