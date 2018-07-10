تجديد حبس متهمين 15يوما بقضية الوايت نايتس بتهمة حيازة مفرقعات

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، كلا من ديفيد جاد وأحمد عصام زيدان 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامه بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين بالقضية رقم 434 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، جرائم الإنضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات، وأمرت بتجديد حبسه 15 يوما على خلفية التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.