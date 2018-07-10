تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 12 يوليو

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لـ 12 يوليو لسماع الشهود.

وقبل تأجيل الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال الشاهد صلاح محمد، رئيس قطاع الحركة بهيئة النقل العام، وأشار إلى انه بالعودة إلى دفاتر الحوادث المركزية تبين عدم وجود أى خسائر أو تعطيل فى خدمات النقل العام يومى 16 و17 ديسمبر 2011.

كما قدم الشاهد كتاب هيئة النقل العام بتاريخ 9 يوليو يفيد أن هيئة النقل العام تقوم من خلال جهاز الرقابة الميدانية بتعديل مسارات خدمة الهيئة فى حالة وجود أى حوادث تقع على خطوط السير لمحاور بديلة حفاظا على حركة السير وجمهور الركاب، علما بأنه لم يحدث تعطيل لخدمات النقل يومى 17 و16 ديسمبر 2011 فى ميدان التحرير وما يحيط به.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.