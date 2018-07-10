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بومبيو: حركة طالبان لا يمكنها انتظار خروج أمريكا من أفغانستان

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:24 ص
بومبيو: حركة طالبان لا يمكنها انتظار خروج أمريكا من أفغانستان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
كابول (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن حركة طالبان المسلحة لا يمكنها انتظار خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، كما أكد دعم بلاده الكامل لأفغانستان، خاصة فيما يتعلق بعملية السلام التى تقودها كابول حاليا.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، عن بومبيو الذى يزور أفغانستان حاليا "لقد بعثت الاستراتيجية الأمريكية برسالة واضحة لطالبان أيضا، مفادها إنهم لا يمكنهم انتظار خروجنا، لقد بدأنا بالفعل فى رؤية النتائج على صعيد ساحة المعركة حيث يتباطأ زخم طالبان وأيضا فيما يتعلق باحتمالات السلام معهم".

وأضاف - خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى "الآن، وأكثر من أى وقت مضى، تقف الولايات المتحدة كشريك دائم لأفغانستان. لقد مضى نحو عام منذ إعلان الرئيس ترامب الاستراتيجية الجديدة (لمنطقة) جنوب آسيا. وهى تتضمن نهجا يعتمد على توافر الشروط وإلغاء الجداول الزمنية الزائفة".

وتابع"نحن نعمل مع الحكومة الأفغانية وقوات الأمن من أجل تهيئة الظروف لإنتاج أفغانستان أكثر أمنا وسلامة، يملكها ويقودها الشعب الأفغانى".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى "عليكم معرفة أن عملية السلام تبقى كما هى . إذ ستقوم الولايات المتحدة بدعم وتسهيل والمشاركة فى مناقشات السلام، ولكن لابد أن يتم تقرير السلام بواسطة الأفغان وأن يسود بينهم".

ومضى يقول "نحن نتوقع أن تشمل محادثات السلام أيضا، مناقشات حول دور الفاعلين الدوليين والقوات الدولية".

 


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