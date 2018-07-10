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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:17 م
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الرئيسية اقتصاد وبورصة

"بلتون" تتوقع إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة خلال عام 2018

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:10 م
"بلتون" تتوقع إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة خلال عام 2018 طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب هانى الحوتى
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توقعت شركة بلتون المالية، أن قراءة التضخم فى يونيو ستكون أعلى قراءة يصل لها خلال النصف الثاني من 2018، والتى لا تزال فى نطاق مستهدف البنك المركزى عند 13% (+/-3%) بنهاية عام 2018، مشيرة إلى أن العائدات حافظت على ارتفاعها مؤخرا إلى 19.4%، مما سيبقي سوق الدخل الثابت المصرى جاذبا من بين الأسواق الناشئة.

وجددت بلتون، فى تقرير بحثى، توقعاتها بإبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى الاجتماع الذى سيعقد يوم 16 أغسطس والاجتماعات الثلاثة المقبلة 2018.

وأرجعت بلتون، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم بشكل ملحوظ في يونيو مسجلًا 14.4% مقارنة بـ 11.4% فى مايو نتيجة زيادة أسعار الأغذية بنسبة 10% مقارنة بزيادتها 8.6% الشهر الماضى، كما زادت الأسعار بقطاع النقل بنسبة 55%على خلفية زيادة أسعار البنزين المفروضة في نصف يونيو، والتي أثرت كذلك على قطاع الإسكان والمرافق لترتفع أسعاره بنسبة 18.4% مقارنة بـ 10.6% فى مايو.

على أساس شهرى، ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.5% مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.2% في مايو، كان قطاع النقل المساهم الرئيسي في الارتفاع بنسبة 34.2% على أساس شهري.

وتوقعت بلتون، أن يشهد هذا الربع العام استمرار لارتفاع للتضخم على أساس شهري بسبب موسمية الأعياد الإسلامية وأجازة الصيف ولكن بنحو أهدأ مع تباطؤ معدلات الاستهلاك نسبيا نتيجة الضغوط التي يواجهها الدخل المتاح. كما نتوقع متوسط ارتفاع شهري 2% خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2018.

 


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بلتون

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طارق عامر




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