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بطل"ألعاب المتوسط" فى الملاكمة: تكريمى من الرئيس فخر أتشرف به طول عمرى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:26 م
بطل"ألعاب المتوسط" فى الملاكمة: تكريمى من الرئيس فخر أتشرف به طول عمرى عبد الرحمن عرابى بطل دورة ألعاب البحر المتوسط فى الملاكمة
كتب أيمن رمضان
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قال عبد الرحمن عرابى، بطل دورة ألعاب البحر المتوسط فى الملاكمة، إنه شعر بالفخر والتقدير أثناء تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له، مشدداً على أن منحة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى يعد مصدر فخر كبير له، وتابع:"كلنا كنا فى منتهى السعادة وأكيد ده شرف كبير لينا  وإنى أحصل على الوسام فخر أتشرف بيه طول عمرى".

وأضاف "عرابى"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها المرة الأولى التى يحصل فيها على أوسمة، معرباً عن سعادته هو وباقى الأبطال الذين تم تكريمهم اليوم من رئيس الجمهورية، مشدداً على أن عصر الاهتمام بالألعاب الفردية قد بدأ فى مصر، متمنياً أن يستمر هذا الاهتمام فى المستقبل.

 

 


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