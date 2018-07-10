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بطريرك الكاثوليك: الصلاة المشتركة فى الفاتيكان خطوة ضد الكراهية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:51 ص
بطريرك الكاثوليك: الصلاة المشتركة فى الفاتيكان خطوة ضد الكراهية الأنبا إبراهيم إسحق - أرشيفية
كتبت ــ سارة علام
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وصف صاحب الغبطة الأنبا إيراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك الصلاة المسكونية بباري الإيطالية التي جمعت البابا فرنسيس برؤساء الكنائس الشرقية بالحدث الفريد
 
وقال في بيان له اليوم: "الشكر لله الذي استخدم قداسة البابا فرنسيس لتنفيذ هذا اللقاء الرائع وهو عمل الله في الكنيسة، والدليل أن الجميع تجاوب دون تردد معتبرا الحدث خطوة إيجابية على طريق استرداد الثقة المفقودة والسير في طريق الوحدة في الوقت الذي تزيد فيه الأصوات المحبطة والتي تدعو إلى رفض الاخر".
 
 وتابع: "أتمنى تكراره وأرجو أن يتم ذلك فيما بين كنائس مصر، وأجمل ما في اللقاء الصلاة معا ثم الحديث معا باحترام وإصغاء متبادل ليس فقط للآراء وإنما تفهم الاحتياجات والبحث معا كيف نكون كنيسة خادمة لبناء الشرق الأوسط".
 

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