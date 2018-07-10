اليوم.."الأطباء" تكرم أعضائها بمستشفى الحسين الجامعى لدورهم فى إنقاذ المرضى

كتبت آية دعبس

يتجه وفد من النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، وعددا من أعضاء النقابة الفرعية للأطباء بالقاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، لزيارة مستشفى الحسين الجامعى، لتقديم الشكر وتكريم الأطباء العاملين بالمستشفى تقديرا لدورهم الإنسانى لإنقاذ المرضى أثناء الحريق الذى نشب بالمستشفى منذ أيام.

وكان الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، قد أجرى زيارة للمستشفى وعقد جلسة مع عميد الكلية ومدير المستشفى، للتأكيد على تضامن مجلس النقابة بالكامل مع إدارة المستشفى والاستعداد لتقديم العون للأطباء مع الحرص على عوده العمل بالمستشفى فى أسرع وقت.

ووجهت النقابة الشكر والتقدير لجميع الأطباء والعاملين بالمستشفى الذين قاموا بدورهم علي اكمل وجه وأشرفوا علي عملية الإخلاء ونقل مرضاهم حريصين كل الحرص على أن لا يمسهم أى أذى.